Известный российский журналист Алексей Пивоваров попытался разобраться, что стоит за уголовным делом исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери.

На YouTube-канале "Редакция" вышел сюжет о "деле Дмитриева". Накануне вынесения приговора карельскому исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву съемочная группа известного российского журналиста Алексея Пивоварова побывала в Медвежьегорске и на мемориальном кладбище "Сандармох", поговорила с историками, журналистами и общественниками, которые знакомы с Дмитриевым, и попыталась разобраться, что стоит за этим уголовным делом.

Напомним, городской суд Петрозаводска признал 22 июля Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на невиновности Дмитриева и его полном оправдании. Сам Дмитриев свою вину не признал и связал уголовное преследование с Сандармохом – местом массовых советских расстрелов, которое он нашел и исследовал.