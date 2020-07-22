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На YouTube-канале "Редакция" вышел сюжет о "деле Дмитриева"

Новости. Общество
15:55, 23 Июля 2020
фото: YouTube
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Известный российский журналист Алексей Пивоваров попытался разобраться, что стоит за уголовным делом исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери.

На YouTube-канале "Редакция" вышел сюжет о "деле Дмитриева". Накануне вынесения приговора карельскому исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву съемочная группа известного российского журналиста Алексея Пивоварова побывала в Медвежьегорске и на мемориальном кладбище "Сандармох", поговорила с историками, журналистами и общественниками, которые знакомы с Дмитриевым, и попыталась разобраться, что стоит за этим уголовным делом.

Напомним, городской суд Петрозаводска признал 22 июля Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на невиновности Дмитриева и его полном оправдании. Сам Дмитриев свою вину не признал и связал уголовное преследование с Сандармохом – местом массовых советских расстрелов, которое он нашел и исследовал.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-23 18:21:13
Разница между мной и тутошней либерастной шелупонью заключается в том, что я обсуждаю опубликованную информацию, но шелупонькам на нее глубоко пофиг. Они обсуждают меня. Как чайки на помойке - такие же
крикливые и суетливые.
zanoza
2020-07-23 17:48:07
Молодец какой Пивоваров, сюжет превзошёл все ожидания.
новый
2020-07-23 16:10:19
Надоел уже этот осужденный за развратные действия в отношении малолетней девочки персонаж. Проверятель сухости нижнего белья, ночной фотограф, редактор журнала здоровья и в промежутках между перечисленными увлекательными занятиями - потрошитель могил.
zanoza
2020-07-23 17:47:08
новый, не убедительно, сюжет гораздо убедлительнее и правдивее тваоих грязных домыслов.
Off
2020-07-23 17:32:53
новый, латентный....
paramparam
2020-07-23 16:15:11
новый, надоел далеко не он, а довольно скучная погань.
Зиновий Михайлович
2020-07-23 16:10:18
Непонятно, а почему вдруг именно после этих раскопок засуетились ? И сразу прилепили педофилию? Вот это настораживает! Да и срок просили 15 лет!!! Он что её бил и насиловал в каждый день, издевался над ней?
Это многим непонятно, мы вот не знали его, а "дело" как то настораживает? Может и правда "отставные палачи" испугались чего то и заказали старика? Много вопросов ? Потому и не верится !
новый
2020-07-23 16:37:58
Зиновий Михайлович, Непонятно, почему все эти либерастные пгавозащитнички с таким же энтузиазмом не требуют опубликования списков пособников финских карателей и надзирателей коннцлагерей на территории Карелии во время ВОВ. Этот факт не настораживает ? Может и правда, что "отставные каратели" испугались и стараются тщательно уничтожить свидетельства геноцида с помощью вот таких копателей, именующих себя историками и исследователями сталинских репрессий ? Расковырял, уничтожил вещдоки и всё шито-крыто. Зато орден от поляков получил.
zanoza
2020-07-23 17:45:56
новый, сам то веришь в то что сказал или просто тупо "заготовку от хозяев" выкладываешь?
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