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В Карелии мужчина обматерил недруга и сжег его автомобиль

Новости. Криминал
14:55, 29 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Сортавале будут судить дебошира, угрожавшего своему знакомому, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города, обвиняемого в совершении двух преступлений.

Установлено, что в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к своему знакомому, с которым у него был конфликт. Он выкрикивать угрозы в адрес своего оппонента и его жены, используя нецензурную лексику.

После этого мужчина решил наглядно продемонстрировать  серьезность своих намерений. Он залез в автомобиль знакомого и поджег находившиеся в нем документы и деньги. В результате машина загорелась, ущерб из-за пожара пожара составил более 240 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как угроза убийством и умышленное повреждение чужого имущества. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

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