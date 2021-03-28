В Карелии мужчина обматерил недруга и сжег его автомобиль

В Сортавале будут судить дебошира, угрожавшего своему знакомому, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города, обвиняемого в совершении двух преступлений.

Установлено, что в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к своему знакомому, с которым у него был конфликт. Он выкрикивать угрозы в адрес своего оппонента и его жены, используя нецензурную лексику.

После этого мужчина решил наглядно продемонстрировать серьезность своих намерений. Он залез в автомобиль знакомого и поджег находившиеся в нем документы и деньги. В результате машина загорелась, ущерб из-за пожара пожара составил более 240 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как угроза убийством и умышленное повреждение чужого имущества. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.