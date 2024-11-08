В районном центре Карелии началось строительство нового канализационного коллектора

Жители жаловались на проблемы с канализацией еще в феврале 2024 года, но ремонт начался только осенью.

После многочисленных обращений жителей улицы Малиновского в Лахденпохье о повреждении старой финской канализационной системы, начались работы по прокладке нового коллектора. Об этом сообщили на странице администрации района.

Как отмечается, изношенная канализация не справлялась с нагрузкой и доставляла жильцам значительные неудобства. Переливной колодец приходилось откачивать практически ежедневно.

«Выполнение работ осложнялось тем, что старая канализационная труба была проложена под многоквартирным домом и автомобильной дорогой», — поделились в администрации. Кроме того, сразу вопрос решить не удалось из-за отсутствия денег в бюджете.

В администрации сообщили, что новый коллектор будет безнапорным (самотёчным), что позволит эффективно отводить сточные воды. Все необходимые материалы уже доставлены на объект, колодцы подготовлены. По предварительным планам, все работы по прокладке канализации должны быть завершены до конца ноября 2024 года.