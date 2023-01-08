На западе Карелии простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом (ФОТО)

В поселке Элисенваара в последний путь проводили Александра Наумова.

В Лахденпохском районе Карелии простились с Александром Наумовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом сообщила депутат Заксобрания республики по избирательному округу «Западно-Карельский» Татьяна Тишкова.

«Сегодня, 9 января 2023 года, в поселке Элисенваара Лахденпохского района простились с младшим сержантом Наумовым Александром Николаевичем, погибшем 13.12.2022 года при исполнении военного долга в ходе специальной военной операции на Украине. Александру Николаевичу Наумову было 44 года», — написала депутат на своей странице в соцсети, выразив соболезнования маме Валентине Сергеевне, родным, близким и друзьям погибшего.

Ранее о гибели Александра Наумова в декабре сообщил глава региона Артур Парфенчиков.