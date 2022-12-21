Боец из поселка Карелии Александр Наумов погиб в ходе спецоперации на Украине

Наш земляк из поселка Элисенваара Лахденпохского района Александр Наумов погиб на Украине.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что младший сержант Александр Наумов — наш земляк из поселка Элисенваара погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции.

«Приношу искренние соболезнования маме Александра, Валентине Сергеевне, и всем родным и близким. Мы не забудем наших героев», — написал Артур Парфенчиков.