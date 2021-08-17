На западе Карелии разыскивается без вести пропавший рыбак

Полиция Суоярвского района просит свидетелей сообщить информацию о 75-летнем рыбаке, пропавшем в июне в районе поселка Хаутаваара, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Суоярвского района разыскивают без вести пропавшего 75-летнего Валерия Алексеевича И., проживающего в Петрозаводске, который 14 июня ушёл на рыбалку в район поселка Хаутаваара Суоярвского района и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост 164 см, глаза зелёные, волосы седые, на правой руке отсутствует фаланга безымянного пальца.

Был одет: в тёмно-синюю кофту с красной молнией, тёмно-синие брюки, обут в зелёные резиновые сапоги, имел тёмно-синюю пилотку с металлической кокардой. При себе имел рюкзак цвета хаки.

Значимые сведения полиция просит сообщать в отдел МВД России по Суоярвскому району по номерам телефонов: 8(814-57) 5-90-24, 8(814-57) 5-27-09.