На западе Карелии вводятся ограничения на массовые мероприятия из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

В Суоярвском округе Карелии из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа введены ограничения на массовые мероприятия в закрытых помещениях.

В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Суоярвском округе решили ввести ограничения на массовые мероприятия в закрытых помещениях.



Речь идет о мероприятиях в школах и детсадах, в учреждениях культуры и спорта.



При первых признаках респираторного заболевания власти Суоярвского округа просят остаться дома, не отправлять детей на учебу, кружки и секции, а также вызвать врача.



Напомним, ранее такие же меры приняли в Костомукше.