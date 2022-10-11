Введены ограничения на массовые мероприятия в райцентре Карелии из-за эпидемии ОРВИ

Власти Костомукши рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за того, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе превысила эпидпорог почти в 3 раза.

Об этом сообщили в администрации города горняков.

С 16 декабря руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и перенести их на открытый воздух. В помещениях рекомендуется ввести масочный режим и ограничить личные приемы граждан. Образовательным организациям предлагается ограничить проведение олимпиад, массовых спортивных, зрелищных, культурных мероприятий для детей.

«Обратите внимание, все указанные меры носят рекомендательный характер в зависимости от эпидобстановки индивидуально для каждой организации и не предполагают массовой отмены мероприятий. Однако, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодняшний день превышает эпидпорог в 2,9 раза, что является тревожной статистикой, поэтому горожанам стоит внимательнее относиться к своему здоровью, реже бывать в местах массового скопления людей, чаще мыть руки, использовать средства дезинфекции», — добавили в администрации.