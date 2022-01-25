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На заводе пожарных роботов и ствольной техники «ЭФЭР» открылось здание сборочного производства

Новости. Общество
16:27, 26 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии оценил проведенную реконструкцию, которая была проведена в том числе за счет средств господдержки — субсидии 51 млн рублей. А также предложил руководству предприятия новые меры поддержки.

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил новое здание сборочного производства завода пожарных роботов и ствольной техники «ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»» — инновационное предприятие, один из лидирующих российских производителей роботизированных систем пожаротушения и ствольной пожарной техники, ведущее свою деятельность с 1984 года.

Продукция предприятия широко используется для защиты пожароопасных объектов на территории России и СНГ. Карельскими роботами оборудованы многие спортивные сооружения России, предприятия нефтегазовой отрасли, самолетные и вертолетные ангары, в частности, в Шереметьево и Внуково, отрасли судостроения и энергетики.

В настоящее время предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект «Создание цифрового производства Завода пожарных роботов в 2019–2023 гг.»,  в рамках которого в конце прошлого года получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания сборочного производства. Это позволило увеличить количество рабочих мест, производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, а также сократить сроки разработки изделий.

Инвестпроект реализуется за счет собственных средств, средств господдержки: субсидии министерства экономического развития Карелии в 2019–2021 годах составили 51 млн рублей. Кроме того, был предоставлен льготный займ Фонда развития промышленности в размере 38 млн рублей.

Генеральный директор Сергей Немчинов рассказал о планах на будущее: ко второму кварталу 2022 года будет введен в эксплуатацию третий этаж здания, где разместятся инженерные службы. В ближайшем будущем производственные модули планируется модернизировать в один комплекс, что позволит создавать крупногабаритные изделия, к примеру, пожарные вышки.

«За полгода на предприятии проделан большой объем работы. Здесь применяется весь комплекс мер господдержки. Важно и проведение научно — исследовательских работ. В этом направлении мы имеем поддержку в Министерстве промышленности России. Надеемся, федеральные меры будут способствовать созданию новой линейки изделий. Главное, что у нашего флагмана карельской промышленности развитие не останавливается», — подчеркнул Глава Карелии. 

Артур Парфенчиков выразить готовность помогать и в расширении рынков сбыта. Компания на внутреннем рынке представляет большой спектр противопожарной техники для обеспечения безопасности граждан, к примеру в торговых центрах и иных общественных местах.

«Мы будем выходить в субъекты России для внедрения этих изделий. Будем работать в расширении экспорта: 7% — не предел для этого предприятия. Наши качественные, конкурентноспособные изделия должны иметь широкий сбыт», — отметил Глава региона.

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