На здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится новая надпись

Об этом сообщил глава Карелии на странице в соцсети.

В проект реконструкции здания железнодорожного вокзала в столице Карелии внесены изменения. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщил Артур Парфенчиков. Изменения предполагают, что на фасаде под шпилем появится словосочетание "Город воинской славы".

"С учетом состоявшихся встреч с ветеранами и их пожеланиями в кратчайшие сроки вместе с специалистами ОАО РЖД внесли изменения в проект реконструкции железнодорожного вокзала г. Петрозаводска - города воинской славы", - сообщил глава Карелии.

Напомним, почетное звание "Город воинской славы" было присвоено Петрозаводску в апреле 2015 года. В соответствии с федеральным законом, подписанным президентом РФ 9 мая 2006 года, звание "Город воинской славы" присваивается городам, "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе 12 городам, которым было присвоено звание "Город-Герой".