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Новости. Общество
12:36, 22 Февраля 2018

На здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится новая надпись

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Об этом сообщил глава Карелии на странице в соцсети.

В проект реконструкции здания железнодорожного вокзала в столице Карелии внесены изменения. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщил Артур Парфенчиков. Изменения предполагают, что на фасаде под шпилем появится словосочетание "Город воинской славы".

"С учетом состоявшихся встреч с ветеранами и их пожеланиями в кратчайшие сроки вместе с специалистами ОАО РЖД внесли изменения в проект реконструкции железнодорожного вокзала г. Петрозаводска - города воинской славы", - сообщил глава Карелии.

Напомним, почетное звание "Город воинской славы" было присвоено Петрозаводску в апреле 2015 года. В соответствии с федеральным законом, подписанным президентом РФ 9 мая 2006 года, звание "Город воинской славы" присваивается городам, "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе 12 городам, которым было присвоено звание "Город-Герой".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-02-22 18:24:51
дайте надпись: "вашим бурятам - от наших" или "здесь рыбы нет" или "Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!"
David
2018-02-22 15:31:49
Надо написать " Опорный вокзал". У них теперь все " опорное"
кир
2018-02-22 15:23:32
Москва поторопилась с присвоением этого звания городу. Не было никакой воинской славы и доблести, а было одно большое горе. Вечная память погибшим.
grigorjev
2018-02-22 14:16:49
Этот странный юрист не знает элементарных вещей. "Город воинской славы" получен за победы в ВОВ. Когда был Карельский фронт и Карело-Финская союзная республика. А при этом детеле -уничтожают остатки карельской самобытности. С того же здания Вокзала убрали "Petroskoi". А с гостиницы Северная буквально выскребли "Pohjala". О выкрутасах детеля знают в Москве. Пока держат. Но время давно истекло. Колониализм запретили еще в середине 20 века...
Stoker
2018-02-22 13:48:25
Исходя из картинки на правой части фасада исчезнет синяя надпись ”PETROSKOI” и будет ”Petrozavodsk station”, и слева тоже.
Останется только убрать на автовокзале «AUTOASEMA” и, похоже, больше финских вывесок не будет нигде.
Juniper59
2018-02-22 13:35:23
Ерундовская мысль. Да и вообще-то идея с этими "городами воинской славы", как по мне, - абсолютно дурная. По итогам Великой Отечественной это звание можно присвоить чуть ли не любому городу Европейской территории РФ. С обязательной установкой типовых стел и непременными салютами. Иные сёла и деревни тоже отличились поярче, чем некоторые города - их бы тоже неплохо увековечить. Так оно всё и обесценится, память надо хранить не на вокзальной вывеске. Так что если с городами-героями никаких вопросов, то тут сложнее. А на здании вокзала должно быть название населённого пункта, станции ЖД, а не куча непонятного текста. Помнится, в советские годы Птз был героем ордена Трудового Красного Знамени. Но известие об этом висело не на вокзале, а на холодильнике, что на месте гостиницы.
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