На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Власти Карелии намерены проложить трассу через один из самых живописных участков городских лесов.

В сентябре 2017 года в Петрозаводске появилась велопешеходная дорожка «Зеленая тропа», которая связала его центральную часть с городскими лесами, расположенными по берегам реки Лососинки. Благоустройство экотропы протяженностью 3,5 километра в одном из самых живописных мест карельской столицы обошлось в 1,6 миллиона рублей, из которых 160 тысяч рублей собрали горожане и местный бизнес. На эти средства на популярном среди велосипедистов, лыжников и любителей прогулок «маршруте здоровья» были укреплены размытые участки, установлены дренаж и шлагбаумы, которые закрыли выезд на «Зеленую тропу» автомашинам.

Однако спустя четыре года республиканским властям захотелось проложить вдоль реки Лососинки … автомобильную дорогу с несколькими полосами движениями, которая, судя по заданию на ее проектирование, пройдет прямо по «Зеленой тропе».

Читайте подробнее в статье «Зеленую тропу хотят залить асфальтобетоном».