На Зеленой тропе в Петрозаводске установят освещение

В Петрозаводске продолжается модернизация велопешеходной инфраструктуры, сообщили в администрации города.

Вдоль Лососинки на Зеленой тропе подрядчик приступил к установке опор уличного освещения.

В карельской столице продолжается реализация проекта "Развитие велопешеходной инфраструктуры в Петрозаводске". В рамках муниципального контракта подрядчик - ООО "Телекомстрой" приступил к оборудованию уличного освещения на аллее Зеленая тропа вдоль реки Лососинка. Сейчас работы по установке закладных деталей ведутся рядом с кинологическим центром. Ранее на данной территории были удалены деревья и кустарники, выполнена разбивка трассы.

Власти напомнили, что проект обустройства наружного освещения вдоль велопешеходных дорожек города был разработан в 2019 году ООО "Элемент Плюс". Общая стоимость работ составит около 11,8 млн рублей.

Установка опор вдоль Зеленой тропы завершится до конца июля, следующим этапом станет оборудование уличного освещения вдоль дорожки в парке Победы.

Финансирование проекта осуществляется из средств регионального бюджета в рамках субсидии к столетию Республики Карелия.

Ход работ на всех этапах контролируют специалисты комитета ЖКХ администрации.