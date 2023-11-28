На Земле совсем скоро начнется продолжительная магнитная буря

Мощная вспышка на Солнце произошла накануне.

Магнитное поле Земли вновь готовится принять удар солнечного ветра — его потоки устремились к нашей планете после мощной вспышки на Солнце, произошедшей 28 ноября. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по графику, магнитная буря начнется уже завтра ночью, 30 ноября. К 3 часам ночи индекс возмущения магнитного поля поднимется до G1. После 9 утра буря начнет успокаиваться, но ненадолго. Следующий удар придется на 1 декабря — также в основном утром, хотя возмущение магнитосферы будет чувствоваться до 15 часов.

Ранее глава Минздрава Карелии дал советы, как себя вести во время магнитной бури. По словам врача, в эти дни людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями следует ограничить физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, высыпаться и придерживаться здорового питания.