На ж/д станции в Карелии поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск

На севере Карелии выявлен гражданин, находящийся в федеральном розыске, сообщили в пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что 33-летний житель Мончегорска украл более 260 тысяч рублей с чужой банковской карты.

Нарушителя нашли на станции Кемь в поезде сообщением "Мурманск - Санкт-Петербург".

Нарушитель передан инициатору розыска.

Если Вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, скрываются от суда и следствия, вас просят сообщить по "телефону доверия", входящему в систему "горячей линии" МВД России: 8 (800) 200-16-02 или по телефону 02.

Ранее сбежавшего из Коми браконьера нашли в Карелии.