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Новости. Общество
07:25, 03 Сентября 2018

На ж/д вокзале Петрозаводска завершилось строительство новой пассажирской платформы

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В воскресенье 2 сентября на железнодорожном вокзале Петрозаводска завершилось строительство высокой пассажирской платформы №1, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Длина новой платформы составляет 595 метров. Платформа будет принимать скоростные поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. При строительстве учтены все необходимые требования, чтобы сделать сооружение максимально комфортным и безопасным для пассажиров, в том числе маломобильных.

Работы по строительству платформы начались в рамках комплексной реконструкции всего вокзального комплекса, которая завершится к лету 2020. года. На вокзале будут отремонтированы фасад, билетные кассы, залы ожидания, инженерные коммуникации. Вся инфраструктура будет максимально адаптирована для использования маломобильными пассажирами.

Напомним, что пассажиры "Ласточки" уже успели оценить удобство нового перрона.

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