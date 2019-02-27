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Новости. Криминал
11:30, 27 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

На ж/д вокзале в Карелии задержали мужчину с наркотиками

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На станции Медвежья Гора задержали 21-летного гражданина, в кармане нашли наркотики, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД на транспорте.

Полицейские препроводили молодого человека в служебное помещение линейного пункта полиции. В ходе личного досмотра оперативные сотрудники обнаружили в кармане его куртки два полимерных пакета с порошкообразным веществом внутри.

Согласно результатам исследования, изъятое – наркотическое вещество, так называемая "соль", в крупном размере.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под арестом.

 

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