На ж/д вокзале в Карелии задержали мужчину с наркотиками

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На станции Медвежья Гора задержали 21-летного гражданина, в кармане нашли наркотики, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД на транспорте.
Полицейские препроводили молодого человека в служебное помещение линейного пункта полиции. В ходе личного досмотра оперативные сотрудники обнаружили в кармане его куртки два полимерных пакета с порошкообразным веществом внутри.
Согласно результатам исследования, изъятое – наркотическое вещество, так называемая "соль", в крупном размере.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под арестом.
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