На железнодорожном вокзале Петрозаводска начнут работать зоны досмотра

Для обеспечения безопасности пассажиров с 13 сентября на железнодорожном вокзале Петрозаводска начнут работать досмотровые павильоны, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Вход на железнодорожную инфраструктуру вокзала будет осуществляться через два досмотровых павильона со стороны пл. Гагарина (у северной и южной лестницы) и павильон досмотра пешеходного моста со стороны ул. Фурманова.

В павильонах имеется зона досмотра с размещением досмотрового оборудования (стационарные металлодетекторы, рентгеновские установки для досмотра багажа и аппаратура радиационного контроля) и зона личного досмотра.

Пропускная способность каждого павильона более 2000 человек в час.

Выход из вокзала будет осуществляться через центральные двери основного здания или ворота, расположенные у досмотровых павильонов. Выход из досмотрового павильона пешеходного моста будет осуществляться через турникетную линию, расположенную в павильоне.

Во избежание опоздания на посадку в пассажирские поезда, в связи с проведением мероприятий по досмотру, пассажиров просят заблаговременно прибывать на железнодорожный вокзал Петрозаводска.