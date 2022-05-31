На железнодорожных переездах Петрозаводска обнаружились нарушения

Госавтоинспекции Петрозаводска проверили состояние железнодорожных переездов.
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проверили состояние железнодорожных переездов города.
Было выявлено несколько недостатков: дефекты дорожного покрытия, неудовлетворительное состояние дорожных знаков, отсутствие светоотражательных элементов на сигнальных столбиках или даже самих столбиков и другие.
В результате было возбуждено административное дело, проводится расследование.
Ранее на железнодорожном переезде в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с локомотивом.
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