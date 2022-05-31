На железнодорожных переездах Петрозаводска обнаружились нарушения

Госавтоинспекции Петрозаводска проверили состояние железнодорожных переездов.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проверили состояние железнодорожных переездов города.

Было выявлено несколько недостатков: дефекты дорожного покрытия, неудовлетворительное состояние дорожных знаков, отсутствие светоотражательных элементов на сигнальных столбиках или даже самих столбиков и другие.

В результате было возбуждено административное дело, проводится расследование.

Ранее на железнодорожном переезде в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с локомотивом.