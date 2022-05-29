Легковой автомобиль попал под локомотив в районе Карелии - водитель и пассажир госпитализированы

На железнодорожном переезде в Олонецком районе Карелии легковой автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом поезда.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, накануне в 16:10 на железнодорожном переезде в районе Туксы водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106 выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд.

В легковушку врезался мотовоз МПТ-4.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в пресс-релизе компании РЖД.

Как сообщает сетевое издание «Республика» со ссылкой на ГИБДД Карелии, в результате происшествия пострадали водитель и его пассажир, 1999 и 1995 годов рождения соответственно. Обоих госпитализировали.

На график движения поездов происшествие не повлияло, пишет пресс-служба компании РЖД.