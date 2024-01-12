На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т

В пятницу, 12 января, Владимир Путин встретился с главой РЖД Олегом Белозёровым, который рассказал о развитии пассажирских и транспортных железнодорожных перевозок в стране.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» информировал Президента о работе компании, в частности, о повышении объёмов перевозок, достижениях в области технологической независимости и разработке нового пассажирского вагона габарита Т.

Поезд «Ласточка» теперь на 100% производится в России

За последние годы до 87% вырос объëм железнодорожных перевозок. В 1999 году он составлял 81 процент в целом от всех видов транспорта. Сегодня Россия занимает второе место в мире по грузообороту, третье место – по эксплуатационной длине и четвёртое место – по пассажирообороту.

Увеличивается технологическая независимость железных дорог. Российские поезда из серии «Ласточка» – абсолютно, стопроцентно производятся в стране. Новые подвижные составы российского производства получит 21 регион.

Новый стандарт пассажирских вагонов

В конце года пройдёт сертификацию и встанет в строй новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что стал шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра. Кроме того, облегчается традиционная проблема пассажиров — пройти по вагону. Проход станет шире на пять сантиметров. У людей появится дополнительное персональное пространство. Уже происходит обновление пассажирских вагонов по новому стандарту.

Модульный вокзал за четыре дня

Традиционно малые вокзалы и платформы являлись проблемой для железных дорог. Нарекания вызывал и внешний вид, и долговечность сооружений. Чтобы избавиться от этих недостатков, в Санкт-Петербурге и Чечне запущено производство модульных вокзалов. Они изготавливаются из экологичного каркаса, из прессованного бруса, обладают повышенной огнестойкостью. В ближайшее время планируется установить 15 таких вокзалов. Их монтаж занимает всего четыре дня.

Новые композитные платформы теперь можно будет собирать гораздо быстрее. Сроки уменьшились с 20 месяцев до двух. Это тоже отечественный продукт. Долговечность новой технологии составляет 50 лет.

Железнодорожные грузы. Ориентация на Восток

В связи с переориентацией российской экономики на развитие торговых связей с Востоком развиваются контейнерные перевозки на этом направлении. Количество терминалов на Дальнем Востоке увеличилось с шести до семнадцати. Прирост грузоперевозок составил 25 процентов.

На Восточном полигоне развивается тяжеловесное движение. Кроме того, реализовано движение в режиме виртуальной сцепки. Это пять поездов, которые идут на небольшом расстоянии и ориентируются друг на друга: два поезда – контейнерных, три поезда – с порожним составом. Общая длина такой связки составляет более пяти километров.

Развитие железнодорожного транспорта коснулось и перевозок на территории Карелии. В 2023 году объем погрузки увеличился на 1,3%. По сообщению РЖД, наибольший прирост отмечен при перевозке лома черных металлов (+ 1,6 раза) и лесных грузов (+13,5%).

Для пассажирских перевозок с декабря 2023 года запущено движение пригородных рельсовых автобусов «Орлан» по маршруту «Лоухи – Пяозеро».

Российские железные дороги проводят масштабные работы по реконструкции участка Мурманск – Волховстрой. В августе 2023 года реконструирована станция Беломорск. Работы включали переустройство двух главных путей, удлинение пяти приемо-отправочных путей транзитного парка, строительство двух соединительных путей и одного подъездного пути.

В 2024 году на участке Мурманск – Волховстрой планируется завершить реконструкцию станций Кемь и Кандалакша.

До 2025 года в РЖД планируется реконструировать участок Мурманск – Оленегорск со строительством вторых путей, что увеличит пропускную способность в направлении терминалов Мурманского транспортного узла.