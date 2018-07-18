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Новости. Экономика
09:18, 18 Июля 2018
фото: Олег Яковлев / РБК

Набиуллина заявила о "переломе" в кредитовании малого и среднего бизнеса

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о переломе в сфере кредитования малого и среднего бизнеса в РФ.

"Что важно, произошел перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2015–2016 годах кредитование сильно просело, а сейчас кредитование малому и среднему бизнесу растет быстрее, чем в целом кредитование предприятиям – 6,9 процента. Это неплохо, и впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. То есть уже меньше 10 процентов в среднем", — сказала Набиуллина.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-07-18 10:15:30
Что ни год — то переломный. Похоже, что так всю жизнь в гипсе и проходим…
Беня
2018-07-18 09:58:48
Подумать только, какая молодца. А наших западных партнеров, у которых они учатся-учатся, но не научатся 7% считается как неплохая рентабельность, а тут только одному банку надо отслюнявить 7%
Tamsulozin
2018-07-18 09:27:49
:)
Назовите хоть один банк в Карелии, готовый прокредитовать малый бизнес да еще и по низким процентам
Гость
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