Набиуллина заявила о "переломе" в кредитовании малого и среднего бизнеса

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о переломе в сфере кредитования малого и среднего бизнеса в РФ.
"Что важно, произошел перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2015–2016 годах кредитование сильно просело, а сейчас кредитование малому и среднему бизнесу растет быстрее, чем в целом кредитование предприятиям – 6,9 процента. Это неплохо, и впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. То есть уже меньше 10 процентов в среднем", — сказала Набиуллина.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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