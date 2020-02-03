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Наблюдать за движением автобусов № 9 и №26 в режиме онлайн можно будет уже в марте

Новости. Общество
13:45, 04 Февраля 2020
фото: © Скриншот из приложения "Умный транспорт"
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На межведомственном совещании обсудили подключение еще двух перевозчиков к системе "Умный транспорт", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ориентировочно с 10 марта в приложении и на сайте жители и гости Петрозаводска смогут отслеживать движение транспорта по маршрутам № 9 и № 26. Подключение к системе "Умный транспорт" подтвердили представители компании-перевозчика.

Первыми в 2018 к сервису присоединилось ПМУП "Городской транспорт". Это позволило петрозаводчанам следить за перемещением троллейбусов. Позже по инициативе администрации была достигнута договорённость с автотранспортными компаниями.

Напомним, необходимое оборудование установлено на автобусах 15 маршрутов: № 1, №2, №4, №5, №8, №10, №12, № 14, №15, № 17, № 19, № 21, № 22, № 27, № 29. Проблемы, возникшие у перевозчиков в ноябре, устранены.

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