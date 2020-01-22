Петрозаводчане вновь могут следить за движением автобусов онлайн

Автобусы отображаются в программе "Умный транспорт", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Компании-перевозчики и разработчик приложения устранили проблему, препятствовавшую корректной работе электронного сервиса.

На специальном сайте и через мобильное приложение "Умный транспорт" вновь можно наблюдать за движением большинства автобусов Петрозаводска.



Необходимое оборудование установлено на автобусах 15 маршрутов: № 1, №2, №4, №5, №8, №10, №12, № 14, №15, № 17, № 19, № 21, № 22, № 27, № 29. Проблемы, возникшие у перевозчиков в ноябре, устранены.



Отметим, что программа также отображает троллейбусы и пригородные автобусы.

Ранее сообщалось, что пассажиры пригородного сообщения в Карелии получают рулоны билетов.