Началась глубокая модернизация деревообрабатывающего завода на севере Карелии

Компания Segezha Group инвестировала 100 млн рублей в деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани», который вошел в состав холдинга в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба Segezha Group.

К концу 2020 года на участках лесопиления и пакетирования была обновлена автоматика, проводились работы по точечной замене ряда изношенных узлов и агрегатов технологических линий. Выполнена замена внутризаводского технологического транспорта — погрузчиков.

На текущий год запланировано обновление локальных очистных сооружений и ряд инфраструктурных проектов, в том числе установка современных систем связи и безопасности, строительство дорог.

Что даст модернизация завода, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».