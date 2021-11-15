«Началась оплужка»: глава Петрозаводска рассказал, как дорожники борются со снегопадом

Петрозаводск заметает вторые сутки.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что первый в этом сезоне серьезный снегопад прошел в Петрозаводске.

«Синоптики говорят, что во второй половине дня он закончится и пару дней осадков не будет», — отмечает глава города.

А пока градоначальника атакуют горожане, с вопросами об уборке дорог и тротуаров.

«Рассказываю: работы ООО «ТехРент» ведет круглосуточно во всех районах Петрозаводска. С обеда четверга идет активная посыпка городских дорог пескосоляной смесью. Ночью началась оплужка — этот вид работ целесообразно проводить по завершению снегопада, поэтому активно оплуживать дороги подрядчик продолжит вечером после снижения трафика на дорогах. С утра большое внимание уделили тротуарам, остановкам и пешеходным переходам», — объяснил Любарский.

По информации «ТехРента», сейчас на улицах Петрозаводска 13 единиц техники и 48 человек, ночью работали 28 единиц техники.