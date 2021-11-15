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«Началась оплужка»: глава Петрозаводска рассказал, как дорожники борются со снегопадом

Новости. Общество
10:48, 26 Ноября 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Петрозаводск заметает вторые сутки.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что первый в этом сезоне серьезный снегопад прошел в Петрозаводске.

«Синоптики говорят, что во второй половине дня он закончится и пару дней осадков не будет», — отмечает глава города.
А пока градоначальника атакуют горожане, с вопросами об уборке дорог и тротуаров.

«Рассказываю: работы ООО «ТехРент» ведет круглосуточно во всех районах Петрозаводска. С обеда четверга идет активная посыпка городских дорог пескосоляной смесью. Ночью началась оплужка — этот вид работ целесообразно проводить по завершению снегопада, поэтому активно оплуживать дороги подрядчик продолжит вечером после снижения трафика на дорогах. С утра большое внимание уделили тротуарам, остановкам и пешеходным переходам», — объяснил Любарский.

По информации «ТехРента», сейчас на улицах Петрозаводска 13 единиц техники и 48 человек, ночью работали 28 единиц техники.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-26 11:18:52
Товарищ глава города !
Дайте пж ответ, когда вы запустите движение по набережной Варкауса в обе стороны (кольцо на ул. Ленинградской).
Губернатор обещал в декабре, но точное число не указал.
лесоруб
2021-11-26 11:09:48
в кабинетах мерии еще бы оплужку сделали :)
David.
2021-11-26 11:08:35
Ох уж эти колхозники со своими словечками и представлениями! Какая "оплужка"??? Что ЭТО? Не грязь надо раскидывать , а тупо и безостановочно ЧИСТИТЬ дороги!
Изя
2021-11-26 11:34:40
David., вот такие у кума кадры ))) :)
Гость
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