Началась подготовка к сбору монет у населения

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы.

Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.

Ежегодно ЦБ заказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается: львиная доля монеты вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у граждан, которые потом не знают, что с ней делать.

"Все больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию", - отмечает Банк России в опубликованных "Основных направлениях развития наличного денежного обращения".

Как будет организован сбор монет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".