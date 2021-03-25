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Началась подготовка к сбору монет у населения

Новости. Общество
09:37, 26 Марта 2021
фото: pixabay
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Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы.

Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.

Ежегодно ЦБ заказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается: львиная доля монеты вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у граждан, которые потом не знают, что с ней делать.

"Все больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию", - отмечает Банк России в опубликованных "Основных направлениях развития наличного денежного обращения".

Как будет организован сбор монет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-03-26 09:53:28
Пусть попробуют.
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