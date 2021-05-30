Началась подготовка к смене собственника одного из ведущих сельхозпредприятий Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии начало подготовку к приобретению в государственную собственность молочной фермы «Искра», которая сейчас принадлежит частной компании.

Этот вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Владимира Лабинова с руководством «Искры» и государственного совхоза «Ильинский». Планируется, что этот совхоз станет покупателем имущества фермы.

На совещании руководители обоих предприятий договорились составить перечень приобретаемых объектов недвижимого имущества и оборудования, произвести совместную оценку стоимости поголовья крупного рогатого скота. Ранее о планах продажи «Искры» сообщил собственник предприятия — компания «Сила инвеста». Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».