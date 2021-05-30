Началась подготовка к смене собственника одного из ведущих сельхозпредприятий Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии начало подготовку к приобретению в государственную собственность молочной фермы «Искра», которая сейчас принадлежит частной компании.
Этот вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Владимира Лабинова с руководством «Искры» и государственного совхоза «Ильинский». Планируется, что этот совхоз станет покупателем имущества фермы.
На совещании руководители обоих предприятий договорились составить перечень приобретаемых объектов недвижимого имущества и оборудования, произвести совместную оценку стоимости поголовья крупного рогатого скота.
Ранее о планах продажи «Искры» сообщил собственник предприятия — компания «Сила инвеста».
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