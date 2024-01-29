Зарегистрироваться на сдачу экзамена выпускники должны до 1 марта 2024 года (включительно).

Началась регистрация на ГИА-9 в 2024 году, сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.



Зарегистрироваться на сдачу экзамена выпускники должны до 1 марта 2024 года (включительно).



Заявление подается обучающимся лично на основании документа, удостоверяющего его личность, или его родителями (законными представителями), или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.



В заявлении обучающиеся указывают выбранные учебные предметы, форму (формы) прохождения ГИА-9 (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов) и сроки участия в ГИА-9.



После 1 марта 2024 года, обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлениях учебных предметов, форму ГИА (лица с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды), а также сроки участия в ГИА-9 только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК РК ГИА-9 с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и (или) измененной формы ГИА, и (или) сроков участия в ГИА, указывая причины изменения с приложением подтверждающих документов. Указанное заявление подается не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующих экзаменов.



С порядком подачи заявления на прохождение ГИА-9, а также со сроками проведения ГИА-9 в 2024 году можно ознакомиться здесь.