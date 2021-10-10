Начались поиски пенсионерки, пропавшей без вести в Карелии

Полиция Прионежского района Карелии объявила о розыске пенсионерки, которая ушла из дома два дня назад и пропала без вести.

Сообщение об этом размещено на странице поисково-спастельного отряда «Доброспас» Вконтакте.

Разыскивается жительница поселка Пай Лидия Федоровна Хрусталева. Она была одета в фиолетовую куртку с белыми боками, тёмные брюки в клетку и чёрные сапоги.

По сведениям полиции, у нее есть проблемы с памятью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или видевших её после 8 октября, просят сообщить по телефону +79114036266