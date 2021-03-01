Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Единственный в Карелии производитель "мраморной" говядины перевел бизнес в Ленобласть 8
01.03.2021 15:24
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС) 19
Сегодня 08:20
Задержанный за участие в митинге писатель из Карелии напомнил суду о "дяде Степе-милиционере" 14
01.03.2021 12:56
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
01.03.2021 17:29
Эксперт раскрыл простой способ уснуть за 60 секунд
01.03.2021 23:30
Осужденный за мошенничество бывший помощник транспортного прокурора Карелии станет адвокатом 7
01.03.2021 16:24

Появились прецеденты выплат по полисам страхования от коронавирурса

Новости. Общество
08:59, 02 Марта 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин вынес первое решение по спору, связанному с полисом страхования от COVID-19.

Об этом сообщили "Ведомостям"в Службе финансового уполномоченного (СФУ).

Решение вынесено в пользу застрахованного гражданина, который обратился к омбудсмену после того, как страховая компания отказала ему в выплате по договору страхования от коронавируса

Страховщики апеллировали к датам: мужчина заключил договор страхования 8 мая 2020 года, в тот же день сдал анализы на выявление коронавирусной инфекции, а 12 мая у него был диагностирован COVID-19, после чего он и обратился в страховую компанию за выплатой.

В результате со страховой компании было взыскано 50 тыс.  рублей, которые она вскоре выплатила заявителю.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

Сегодня 11:45
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги 10
25.02.2021 15:30
"Недовольство будет нарастать" 16
24.02.2021 10:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»