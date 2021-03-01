Появились прецеденты выплат по полисам страхования от коронавирурса

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин вынес первое решение по спору, связанному с полисом страхования от COVID-19.

Об этом сообщили "Ведомостям"в Службе финансового уполномоченного (СФУ).

Решение вынесено в пользу застрахованного гражданина, который обратился к омбудсмену после того, как страховая компания отказала ему в выплате по договору страхования от коронавируса

Страховщики апеллировали к датам: мужчина заключил договор страхования 8 мая 2020 года, в тот же день сдал анализы на выявление коронавирусной инфекции, а 12 мая у него был диагностирован COVID-19, после чего он и обратился в страховую компанию за выплатой.

В результате со страховой компании было взыскано 50 тыс. рублей, которые она вскоре выплатила заявителю.

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