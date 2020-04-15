Начальник аппарата Заксобрания Андрей Манин прокомментировал проведение медосмотра некоторых депутатов перед участием в заседании парламента 16 апреля

Андрей Манин объяснил, почему не все депутаты законодательного собрания были проверены на коронавирусную инфекцию.

"Сегодня законодательство требует личного участия депутатов в заседаниях законодательного органа, - объяснил Манин. - В связи с выявлением заболевшего коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор обязал Законодательное собрание предоставить списки присутствовавших 19 марта 2020 г. на заседании парламента. Кроме того, Роспотребнадзор предписал обеспечить в здании Заксобрания режим дезинфекции и обеззараживания, а также использование сотрудниками средств индивидуальной защиты. На сегодня все предписания надзорного ведомства строго выполняются, а предпринимаемые меры защиты с каждым днем становятся более обширные. Это не только измерение температуры на входе, предоставление маски и использование антисептика. В первую очередь, это работа в удаленном формате и проведение всех комитетов в дистанционной форме с использованием технических средств.

Для того, чтобы в полной мере исполнить предписание Роспотребнадзора и обеспечить проведение заседания депутатов, были проведены необходимые исследования на предмет новой вирусной инфекции у тех людей, кто присутствовал на заседании 19 марта и входил в ближний круг контакта с заболевшим. Кроме того, все сотрудники аппарата, а также представители правительства, участвовавшие в заседании, также прошли медицинский осмотр в поликлиниках Петрозаводска. На сегодня все результаты получены, все здоровы".

Ранее сообщалось, что перед очередным заседанием парламента Карелии часть депутатов сходила к врачу за медицинскими справками.