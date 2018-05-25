Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:18, 25 Мая 2018
фото: gazeta.a42.ru

Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области задержан по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

По теме

Рост цен на бензин в Петрозаводске увеличился вдвое
25.05.18 12:51
ВИДЕО: В Карелии сотрудники обанкротившегося ГУП "Мост" записали обращение к Путину в стихах
25.05.18 12:36
Генпрокуратура нашла нарушения в работе ФССП по Карелии
25.05.18 12:06
Все новости
Загрузка...

В отношении Александра Мамонтова возбудили уголовное дело о халатности и растрате.

Следственный комитет РФ в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц. Об этом сообщила журналистам ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате", - сказала она.

Как установлено следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ "Зимняя вишня". "Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей.

В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия", - отметила представитель СК.

Напомним, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. На данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам возбужденного по факту пожара уголовного дела: техническому директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТЦ) Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, генеральному директору Юлии Богдановой, начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, сотруднику этой же компании Александру Никитину, а также сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину и начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину.

По теме

Рост цен на бензин в Петрозаводске увеличился вдвое
25.05.18 12:51
ВИДЕО: В Карелии сотрудники обанкротившегося ГУП "Мост" записали обращение к Путину в стихах
25.05.18 12:36
Генпрокуратура нашла нарушения в работе ФССП по Карелии
25.05.18 12:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плейшнер
2018-05-25 12:04:25
А в Карелии что ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень
19.05.2018, 12:48
ФОТО: В Петрозаводске открылся новый супермаркет
21.05.2018, 11:42
И никого не стало

Аналитика

24.05.2018 10:20
Политкухня
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 4
Развитие районных больниц, профилактической медицины и онкопомощи, строительство яслей, детских садов и школ, повышение реальных доходов граждан, рост экономики, решение экологических проблем – эти задачи, которые обозначил президент страны, станут приоритетными для партии "Единая Россия".
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 10
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Правительственный уровень 11
22.05.2018 13:04
И никого не стало 10
21.05.2018 11:42
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 2
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться? 9
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»