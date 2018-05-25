Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области задержан по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В отношении Александра Мамонтова возбудили уголовное дело о халатности и растрате.

Следственный комитет РФ в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц. Об этом сообщила журналистам ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате", - сказала она.

Как установлено следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, Мамонтов и Терентьев в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ "Зимняя вишня". "Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей.

В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия", - отметила представитель СК.

Напомним, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. На данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам возбужденного по факту пожара уголовного дела: техническому директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТЦ) Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, генеральному директору Юлии Богдановой, начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, сотруднику этой же компании Александру Никитину, а также сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину и начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину.