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Новости. Общество
11:33, 21 Ноября 2019
фото: © со страницы ВКонтакте

Чиновница мэрии Петрозаводска, которую ждет отставка за недопустимые высказывания, удалила пост в соцсети

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Начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен удалила свой пост в соцсети, где она допустила нелестные высказывания в адрес петрозаводчан, неаккуратно выбросивших мусор.

В минувшую среду, 20 ноября, Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

Удаленный пост выглядел так.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-11-21 11:43:46
а чего так? Лишилась теплого местечка и сразу в кустики? А ничего, что ты там сидела на налоги "............."?
Правильно, что уволили, но на её место придет точно такая же
новый
2019-11-21 11:42:31
Пусть на коленях извиняется перед горожанами. На набережной.
Изя
2019-11-21 11:41:54
Да и хрен с ней , вместе с её постом .
Значит уже восстановили на работе ))) Культура дело тонкое , в мэрии .
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