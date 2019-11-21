Чиновница мэрии Петрозаводска, которую ждет отставка за недопустимые высказывания, удалила пост в соцсети
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Начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен удалила свой пост в соцсети, где она допустила нелестные высказывания в адрес петрозаводчан, неаккуратно выбросивших мусор.
В минувшую среду, 20 ноября, Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.
Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".
За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.
На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".
Удаленный пост выглядел так.
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