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Начальник отдела прокуратуры Карелии не прошел «Контроль трезвости» и ушел в отставку

Новости. Общество
16:35, 15 Января 2022
фото: официальный сайт прокуратуры Карелии

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В первый после новогодних каникул рабочий 47-летний начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков написал рапорт с просьбой об отставке.

Как стало известно «Столице на Онего», 5 января, автоинспекторы, остановив для проверки иномарку, за рулем которой, судя по предъявленным ее водителем документам, оказался прокурорский работник Дмитрий Рачков, заподозрили, что он явно нетрезв. Однако от медосвидетельствования Дмитрий Рачков категорически отказался. А 10 января 47-летний Рачков написал рапорт с просьбой об отставке. Проще говоря, о выходе с этого же дня на пенсию, которую прокурорские работники могут получать по выслуге лет гораздо раньше простых людей. Да и сам административный материал в отношении таких «спецсубъектов» Госавтоинспекция обязана направлять не в мировой суд, а согласно федеральному закону «О прокуратуре», в само надзорное ведомство. И если оно согласится, что полицейские действовали правильно, и их сотрудник действительно виноват в случившемся, то передать материалы в мировой суд для рассмотрения вопроса о лишении его водительских прав, должна сама прокуратура.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-15 17:02:49
Т. е. не уволен за действия, порочащие честь офицера и прокуратуры. А уйдёт в отставку с пенсией.
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