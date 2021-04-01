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Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу

Новости. Общество
12:43, 02 Апреля 2021
фото: © ФСБ России по Республике Карелия
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Генерал-майор Александр Барышев, начальник УФСБ России по Республике Карелия переходит на новое место работы.

Как стало известно "Столице на Онего", начальник управления ФСБ Карелии, генерал-майор Александр Барышев переходит на новую работу. Это связано с ротацией кадров ФСБ России, в рамках которой предусмотрена смена руководителей территориальных органов безопасности в течение 5 лет.

Напомним, Александр Барышев возглавлял управление с 2016 года.

В ближайшее время сотрудникам ведомства представят нового начальника. По данным сайта "newsler.ru" им станет Сергей Мочалов, который до этого руководил УФСБ России по Кировской области.

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