Начальника Калевальского лесничества обвиняют в получении взятки

Начальнику Калевальского лесничества предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

В минувшую среду, 13 мая, сотрудники Костомукшского Следкома и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РК задержали начальника Калевальского лесничества по подозрению в получении взятки.

Сегодня судья Ишхан Сафарян с участием прокурора Владимира Ушанова в Костомукшском городском суде рассматривает ходатайство Костомукшского Следкома об аресте начальника Калевальского лесничества, которому предъявлено обвинение по статье 290 часть 5 - получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Защищает в суде задержанного начальника лесничества адвокат Роман Масалев.

По имеющейся информации, в настоящий момент речь идет о взятке в 30 тысяч рублей, однако, по данным нашего издания, этот эпизод, скорее всего, не единственный. Мзду руководитель лесничества брал вместе с подчиненными за сокрытие правонарушений в освоении лесов, а проще говоря, за то, что закрывал глаза на незаконные рубки.

Отметим, что за аналогичное преступление 13 мая был задержан и сотрудник Олонецкого лесничества.