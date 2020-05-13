890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Внедорожник устроил массовое ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:14
Автомобиль ДПС снес светофор на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:18
Пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником 3
13.05.2020 17:40
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 1
Сегодня 14:46

Начальника Калевальского лесничества обвиняют в получении взятки

Новости. Общество
16:13, 14 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан
Загрузка...

Начальнику Калевальского лесничества предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

В минувшую среду, 13 мая, сотрудники Костомукшского Следкома и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РК задержали начальника Калевальского лесничества по подозрению в получении взятки.

Сегодня судья Ишхан Сафарян с участием прокурора Владимира Ушанова в Костомукшском городском суде рассматривает ходатайство Костомукшского Следкома об аресте начальника Калевальского лесничества, которому предъявлено обвинение по статье 290 часть 5 - получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Защищает в суде задержанного начальника лесничества адвокат Роман Масалев.

По имеющейся информации, в настоящий момент речь идет о взятке в 30 тысяч рублей, однако, по данным нашего издания, этот эпизод, скорее всего, не единственный. Мзду руководитель лесничества брал вместе с подчиненными за сокрытие правонарушений в освоении лесов, а проще говоря, за то, что закрывал глаза на незаконные рубки.

Отметим, что за аналогичное преступление 13 мая был задержан и сотрудник Олонецкого лесничества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Чтиво

Сегодня 15:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 1
Сегодня 14:46
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»