Начало года подтвердило пессимистичные прогнозы для общепита в Карелии

Сокращение оборота общественного питания в Карелии, от которого отрасль не может оправиться с начала пандемии, продолжилось и в январе 2021 года.

Это следует из данных Карелиястата.

По сравнению с декабрем оборот кафе, ресторанов и других заведений общепита в Карелии сократился на 11,8%.

Сопоставимая статистика за январь 2021 и январь 2020 года также показывает продолжение негативных тенденций в отрасли – спад составил 7,8%.

В конце января Минэкономразвития России поддержало предложение об отмене НДС для организаций общественного питания.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии2.