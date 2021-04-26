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Началось голосование за благоустройство общественных территорий Карелии

Новости. Общество
14:03, 27 Апреля 2021
фото: © za.gorodsreda.ru
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Жители Карелии получили возможность принять участие в онлайн-голосовании за благоустройство общественных территорий республики в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование на сайте проекта началось 26 апреля по всей России, в том числе в Карелии. В первый день за объекты благоустройства в республике проголосовали около тысячи человек.

В карельский список включены 27 парков, скверов и других общественных территорий в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже. Из них жителям республики предстоит выбрать 14 победителей.

«Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карелии Максим Егоров.

Для голосования необходимо зайти на платформу za.gorodsreda.ru и выбрать свое муниципальное образование. Там высветится список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании. Необходимо выбирать объект и нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Перед окончательным выбором можно изучить объект и посмотреть другие проекты, возвращаясь на шаг назад. После того как решение будет принято, надо выбрать опцию «Голосовать за объект». Там появится форма регистрации, для которой необходимо получить подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг». Когда все формальности будут завершены, останется только проголосовать.

Проекты-победители голосования попадут в список для благоустройства на 2022 год.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» работает уже несколько лет.  Населенные пункты по всей России могут получают деньги из федерального бюджета для благоустройства общественных территорий — это может быть парк, сквер, пляж, пешеходная зона, площадь и т. д. в городах и поселках с населением более тысячи человек. Территории обустраиваются по инициативе жителей, которые подают заявки на благоустройство в местные администрации.

Благодаря проекту в Карелии уже привели в порядок 545 дворов и 275 общественных зон. В планах на 2021 год — 80 общественных территорий и 101 двор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-04-27 14:16:34
Хде урбанист агрекалчнутый ?
нетюлень
2021-04-27 14:35:16
однозначно, всё ещё не проспался? Вторник уже, пора работать!
Гость
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