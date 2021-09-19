Началось строительство 7-этажного здания ИФНС Петрозаводска, которое назвали «украшением города»

В столице Карелии состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства нового здания инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Петрозаводску.

Как сообщили в ИФНС, на улице Чапаева будет построено высотное здание, насчитывающее семь надземных этажей и один подземный.

Там разместится операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже предполагается оборудовать столовую на 100 посадочных мест.

По словам руководителя Управления ФНС по Республике Карелия Инны Кравченко, налоговой службе давно стало тесно в старом здании инспекции — оно рассчитано на 200 сотрудников, а там работает 568 человек.

«Я уверен, что проект будет украшением города», − заявил на церемонии начальник Межрегиональной инспекции по СЗФО Владимир Васильев.