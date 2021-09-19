Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Началось строительство 7-этажного здания ИФНС Петрозаводска, которое назвали «украшением города»

Новости. Общество
09:07, 21 Сентября 2021
фото: УФНС по РК

Новости партнеров

В столице Карелии состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства нового здания инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Петрозаводску.

Как сообщили в ИФНС, на улице Чапаева будет построено высотное здание, насчитывающее семь надземных этажей и один подземный.

Там разместится операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже предполагается оборудовать столовую на 100 посадочных мест.

По словам руководителя Управления ФНС по Республике Карелия Инны Кравченко, налоговой службе давно стало тесно в старом здании инспекции — оно рассчитано на 200 сотрудников, а там работает 568 человек.

«Я уверен, что проект будет украшением города», − заявил на церемонии начальник Межрегиональной инспекции по СЗФО Владимир Васильев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»