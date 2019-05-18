Начался капремонт многострадальной дороги на Суоярви

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В Карелии ООО "ПСК Строитель" начало работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на участке дороги Петрозаводск-Суоярви.
По результатам электронного аукциона ремонтом участка трассы Петрозаводск-Суоярви, км 92+600 - км 131+360 (выборочно участками) выиграла подрядная организация ООО "ПСК Строитель". Стоимость работ составит 468,6 миллиона рублей.
Ремонт данного участка автодороги производится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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