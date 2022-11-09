Начался прием заявок на стипендию для талантливых детей Карелии

Министерство образования и спорта принимает заявки на стипендию за особые достижения у школьников, рассказали в пресс-службе ведомства.

Открылся прием заявок на ежегодную стипендию «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» для юных талантов Карелии.

Конкурс проведут по следующим номинациям: «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность», «Художественно-творческая деятельность», «Спортивная деятельность», «Социально значимая и общественная деятельность».

В конкурсе будут учитываться индивидуальные достижения школьников, полученные в период с 1 декабря по 30 ноября текущего года. Выдвигать кандидата могут государственные и частные школы, а также районные и городские администрации по предложениям муниципальных школ и детских общественных объединений.

Подробнее узнать об условиях конкурса можно у директоров школ, администраций районов или в ресурсном центре развития допобразования по телефону (8142) 77-47-24 после ознакомления с Положением.