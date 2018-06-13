Начался ремонт участка дороги на выезде из Петрозаводска

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Петрозаводское ДРСУ приступило к ремонту автомобильной дороги "Петрозаводск – Лососинное".
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии, будет отремонтирован участок от к автозаправочной станции до поворота на улицу Чистая. Сейчас идет фрезерование асфальтового покрытия, которое будет полностью заменено, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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