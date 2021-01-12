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Начался суд по делу обвиняемого во взяточничестве бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека

Новости. Общество
07:15, 13 Января 2021
фото: коллаж: © ТАСС/ Юрий Машков/ © страница Алексей Кайдалов/ vk.com/id479595931
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В суде, как и во время следствия, Игорь Волчек признал свою вину.

В понедельник, 11 января, судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева начала рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека. Ранее, 30 декабря, эта же судья по ходатайству республиканской прокуратуры продлила срок содержания Игоря Волчека под стражей еще на полгода.

Обвинителем на процессе выступает прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РК Максим Геньба.

После зачитанного прокурором обвинительного заключения судья Наталья Федичева спросила Игоря Волчека, признает ли он свою вину, и получила утвердительный ответ. На этом первое судебное заседание завершилось и следующее запланировано на 18 января.

Напомним, что, по версии карельского Следкома, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку взятку в миллион рублей. В сделанной им следователю явке с повинной, этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректору Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, обвиняемые поделили пополам.

И если, по нашим данным, Алексей Кайдалов по-прежнему показаний не дает и вину не признает, то Игорь Волчек, как ранее мы рассказывали, в октябре заключил соглашение со следствием. В этом случае суд вправе назначить ему не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

У Игоря Волчека сейчас два защитника - Олег Нескоромный из Петрозаводска и Александр Федчун из Санкт-Петербурга.

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