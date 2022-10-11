Начаты поиски жителя Карелии, пропавшего без вести почти месяц назад

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился за помощью в поиске жителя Сегежского района Карелии Геннадия Баженова, о местонахождении которого ничего не известно с 6 октября.
Об этом сообщается в группе поискового отряда Вконтакте.
Пропавшему мужчине 44 года, на нем была голубая джинсовая куртка и такие же джинсы, красная толстовка и черная кепка.
Для поиска нужна помощь добровольцев.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по телефону 8800 7005452 или 112.
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