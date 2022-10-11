Начаты поиски жителя Карелии, пропавшего без вести почти месяц назад

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился за помощью в поиске жителя Сегежского района Карелии Геннадия Баженова, о местонахождении которого ничего не известно с 6 октября.

Об этом сообщается в группе поискового отряда Вконтакте.

Пропавшему мужчине 44 года, на нем была голубая джинсовая куртка и такие же джинсы, красная толстовка и черная кепка.

Для поиска нужна помощь добровольцев.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по телефону 8800 7005452 или 112.