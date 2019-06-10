Начавшаяся рабочая неделя будет короткой

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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе.
Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России, пишет "Российская газета".
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.
Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. А вообще в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.
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