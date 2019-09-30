Начинается набор в Молодежный совет Петрозаводска

С 1 октября начинается прием заявок от кандидатов в депутаты очередного созыва Молодежного совета при Петросовете.

Для участия в конкурсе приглашаются гражданине Российской Федерации от 14 до 30 лет, проживающие в Петрозаводске.

Прием заявлений от кандидатов проходит с 1 по 31 октября. Состав депутатов Молодежного Совета, в состав которого войдут 14 человек, определится по результатам конкурса 20 ноября 2019 года.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить:

- заявление на участие в конкурсе для проведения выборов депутатов Молодежного совета при Петросовете (либо заявление законного представителя на участие в конкурсе для проведения выборов депутатов Молодежного совета при Петросовете лица, не достигшего 18-летнего возраста);



- автобиографию, написанную свободном форме, в бумажном и электронном виде;



- анкету кандидата в депутаты Молодежного совета при Петросовете;



- 2 фото размером 3х4, фото в электронном виде;



- согласие на обработку персональных данных (для лиц, не достигших 18 лет, - согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных данных);



- письменную работу, в которой освещаются актуальные направления молодежной, социальной или экономической политики карельской столицы, а также отражается представление кандидата о своей будущей деятельности в качестве депутата.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2 кабинет № 601 в рабочие дни с 10.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30. Телефон для справок: 78-26-34.

С Порядком конкурса и другими документами, необходимыми для регистрации кандидатов в депутаты Молодежного совета, можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте Петросовета.