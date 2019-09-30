Подписаться
Новости. Общество
15:32, 30 Сентября 2019

Начинается набор в Молодежный совет Петрозаводска

Загрузка...

С 1 октября начинается прием заявок от кандидатов в депутаты очередного созыва Молодежного совета при Петросовете.

Для участия в конкурсе приглашаются гражданине Российской Федерации от 14 до 30 лет, проживающие в Петрозаводске.

Прием заявлений от кандидатов проходит с 1 по 31 октября. Состав депутатов Молодежного Совета, в состав которого войдут 14 человек, определится по результатам конкурса 20 ноября 2019 года.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить:

- заявление на участие в конкурсе для проведения выборов депутатов Молодежного совета при Петросовете (либо заявление законного представителя на участие в конкурсе для проведения выборов депутатов Молодежного совета при Петросовете лица, не достигшего 18-летнего возраста);

- автобиографию, написанную свободном форме, в бумажном и электронном виде;

- анкету кандидата в депутаты Молодежного совета при Петросовете;

- 2 фото размером 3х4, фото в электронном виде;

- согласие на обработку персональных данных (для лиц, не достигших 18 лет, - согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных данных);

- письменную работу, в которой освещаются актуальные направления молодежной, социальной или экономической политики карельской столицы, а также отражается представление кандидата о своей будущей деятельности в качестве депутата.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2 кабинет № 601 в рабочие дни с 10.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30. Телефон для справок: 78-26-34.

С Порядком конкурса и другими документами, необходимыми для регистрации кандидатов в депутаты Молодежного совета, можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте Петросовета. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:29
Обществоведение
Нужна офтальмологическая помощь
Учредитель и инвестор глазного центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин в ходе рабочей поездки в Петрозаводск рассказал о планах развития офтальмологической помощи жителям республики.
Почему нет роста?
Сегодня 12:41
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 6
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего
Сегодня 10:07
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»