Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома

Компания «Эльконский ГМК» приступает к разработке гранитного щебня на месторождении «Братское» в Медвежьегорском районе Карелии.

Об этом во время визита в Карелию сообщил генеральный директор холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев. Холдинг управляет «Эльконским ГМК» и входит в госкорпорацию «Росатом».

«Эльконский ГМК» отобран в качестве генерального подрядчика разработки месторождения.

Как пояснили в правительстве Карелии, проект обсуждался на встрече Верховцева с главой республики Артуром Парфенчиковым. Также речь шла о возможностях добычи других полезных ископаемых, в том числе, редкоземельных элементов и благородных металлов.

«Сотрудничество с Госкорпорацией „Росатом“ в данной сфере позволит более эффективно использовать минерально-сырьевой потенциал Карелии, перспективы использования которого в настоящее время огромны. Со своей стороны мы будем оказывать всестороннюю поддержку. Кроме того, с руководством РЖД уже обсуждаем развитие примыкающей железнодорожной инфраструктуры», — сказал Парфенчиков.