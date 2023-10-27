Московские дороги будут ремонтировать с помощью карельского щебня

Соответствующее соглашение подписали глава республики и мэр российской столицы.

Как сообщил в соцсети глава региона Артур Парфенчиков, с мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано распоряжение об электронном конкурсе на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта.



Победитель за три года должен создать в Карелии предприятие по выпуску щебня, приобрести оборудование и вагоны для перевозки готовой продукции. В свою очередь, правительство Москвы гарантирует закупку около 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет.



«Чем хорош офсетный контракт? Это инвестиции бизнеса в производство практически без риска, благодаря гарантированному сбыту своей продукции», — сообщил Парфенчиков.



По словам главы республики, эта серьезная поддержка горнопромышленного комплекса Карелии — успешный пример партнерства государства и бизнеса, поступление дополнительных налогов в бюджет республики и, кроме того, усиление межрегиональных связей между Москвой и Карелией.