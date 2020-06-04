Начинается вторая кампании по предоставлению субсидий бизнесу Карелии, пострадавшему от эпидемии

Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявило о начале второго отбора для предоставления субсидий предпринимателям с 8 июня.

В частности, субъекты МСП, осуществляющие свою деятельность в отраслях экономики Республики Карелия, в наибольшей степени пострадавших от введенных ограничительных мер, смогут возместить затраты на оплату коммунальных и арендных платежей за период с февраля по май текущего года.

Какие еще субсидии получит бизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".