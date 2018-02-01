Начинающий йог Анна Семенович соблазняет формами в купальнике

Певица постит пляжные фотографии.

"Ах как хочется вернуться на Бали. Сегодня отличный день, всем хорошего настроения и продуктивной рабочей недели", — пишет в микроблоге Анна Семенович.

Свое легкое послание певица сопроводила весьма откровенным снимком — на нем Анна позирует у дерева в купальнике, в полной мере демонстрирующем знаменитое достоинство Семенович, пишет uznayvse.

Публика сходит с ума от эротичных фотографий певицы: "Боже мой, какая красавица!", "Богиня любви!!!", "Блин, это воплощение моих фантазий!", "Вот это я понимаю, формы так формы", "Вау вау! Шикарная!", "Какая вкусная вы, Анна", — пишут в комментариях.

Одним фото в купальнике Семенович не ограничилась — выложила сразу несколько. И завела разговор о йоге. Оказалось, Анна уже давно увлекается психологией и занимается разными дыхательными практиками. А сейчас, по словам певицы, она начала осваивать йогу.

"Чем только не занимаются от одиночества…", "С такой грудной клеткой ещё бы не освоить дыхательные практики!", — высказываются подписчики Семенович.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 29, 2018 at 12:55 PST